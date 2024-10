Ilfattoquotidiano.it - Fiorello show al matrimonio della figlia Olivia con Ansperto: canta “Il Mondo” e “Non sarà un’avventura”. Tutti i dettagli delle nozze

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Venezia, gondole, palazzi antichi eal microfono! No, non si tratta dell’ennesimotelevisivo, ma deldiTesta,di Susanna Biondo, moglie delloman, e di Edoardo Testa. Leda favola si sono tenute sabato 12 ottobre nella città lagunare: loman siciliano ha prima accompagnato la sposa all’altare e poi ha intrattenuto gli invitati con un karaoke improvvisato., 30 anni e in dolce attesa del suo primo figlio, ha sposatoRadice Fossati Confalonieri, discendente di una nobile famiglia milanese. La sposa, raggiante in un abito color avorio in stile Impero, è arrivata in chiesa a bordo di un motoscafo, accompagnata dal padre biologico e da, che l’ha cresciuta come una: “È stato un momento molto emozionante – ha raccontato –è come se fosse miae vederla felice mi riempie di gioia”.