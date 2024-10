Eventi per San Lorenzo, l'affondo dell'opposizione: "Gestione amministrativa molto poco coerente con i princìpi di trasparenza ed imparzialità" (Di lunedì 14 ottobre 2024) Caso Spera eed Eventi per San Lorenzo, nuovo capitolo con la relazione depositata dall’opposizione in commissione controllo e garanzia. Secondo i consiglieri di minoranza l’assegnazione dei fondi a Metanoia per organizzare due Eventi in occasione della ricorrenza di San Lorenzo denota “una Perugiatoday.it - Eventi per San Lorenzo, l'affondo dell'opposizione: "Gestione amministrativa molto poco coerente con i princìpi di trasparenza ed imparzialità" Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Caso Spera eedper San, nuovo capitolo con la relazione depositata dall’in commissione controllo e garanzia. Secondo i consiglieri di minoranza l’assegnazione dei fondi a Metanoia per organizzare duein occasionea ricorrenza di Sandenota “una

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ora al Mercato San Lorenzo : una nuova partnership per eventi educativi e divertenti - . ORA (Original Real Academy) e Mercato San Lorenzo hanno ufficializzato una nuova partnership che punta a coniugare l'apprendimento della lingua inglese con esperienze interattive e sociali per tutte le età. . Questo innovativo accordo offrirà ai giovani palermitani una serie di eventi che mescolano. (Palermotoday.it)

Caso Spera-Metanoia per gli eventi di San Lorenzo - scintille in commissione. Il caso non è chiuso - La maggioranza afferma che la vicenda è chiarita e conclusa e che l’opposizione fa demagogia e campagna elettorale. L’opposizione ribadisce che la vicenda sarà conclusa quando tutto sarà chiarito e che non spetta alla maggioranza dire all’opposizione cosa fare o meno. Dire che in commissione... (Perugiatoday.it)

Eventi per San Lorenzo - l'opposizione chiede l'attivazione della commissione di controllo e garanzia per il presunto "conflitto d'interessi" - Affidamento di due eventi per San Lorenzo all'associazione di cui fa parte l'assessora Spera, i capigruppo dell’opposizione in consiglio comunale di Perugia hanno chiesto l’attivazione della Commissione di controllo e garanzia per "verificare la legittimità e l’opportunità dell’operato... (Perugiatoday.it)