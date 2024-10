Enzo Paolo Turchi è furioso al Grande Fratello, c’entra Helena Prestes: “Portatemi rispetto!” (VIDEO) (Di lunedì 14 ottobre 2024) Enzo Paolo Turchi torna protagonista al Grande Fratello, al centro di uno scontro inaspettato, dove lamenta la mancanza di rispetto mostrata da parte di Helena Prestes, tra i coinquilini concorrenti nel gioco. In preda alla rabbia, il coreografo non tollera l’atteggiamento della modella che oserebbe sfidarlo nella danza, a suo dire, provando a sostituirlo nel ruolo affidatogli dalla produzione. All’esperto di danza spetta, intanto, l’idea di una coreografia da curare e realizzare insieme agli altri inquilini, per una serata-evento prevista nel reality show. Grande Fratello 2014, lo scontro nella Casa tra Enzo e Helena Una festa dalle atmosfere tipiche degli anni ’80 è il compito che, in vista della nuova puntata di oggi, lunedì 14 ottobre 2024, il Grande Fratello assegna ai concorrenti, generando malumori e incomprensioni nella Casa. Come lo scontro tra Enzo ed Helena. Superguidatv.it - Enzo Paolo Turchi è furioso al Grande Fratello, c’entra Helena Prestes: “Portatemi rispetto!” (VIDEO) Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)torna protagonista al, al centro di uno scontro inaspettato, dove lamenta la mancanza dimostrata da parte di, tra i coinquilini concorrenti nel gioco. In preda alla rabbia, il coreografo non tollera l’atteggiamento della modella che oserebbe sfidarlo nella danza, a suo dire, provando a sostituirlo nel ruolo affidatogli dalla produzione. All’esperto di danza spetta, intanto, l’idea di una coreografia da curare e realizzare insieme agli altri inquilini, per una serata-evento prevista nel reality show.2014, lo scontro nella Casa traUna festa dalle atmosfere tipiche degli anni ’80 è il compito che, in vista della nuova puntata di oggi, lunedì 14 ottobre 2024, ilassegna ai concorrenti, generando malumori e incomprensioni nella Casa. Come lo scontro traed

Grande fratello - Shaila Gatta felice per gli aerei su Javier e Lorenzo : duro commento di Enzo Paolo Turchi - A detta del coreografo ed esperto di danza, nella critica mossa nella Casa più spiata d’Italia al centro delle discussioni nel web, l’ex allieva ballerina di Amici di Maria De Filippi cambierebbe spesso pensiero, in particolare in funzione dell’opinione dell’occhio pubblico. Nella Casa più spiata d’Italia, in un momento di confidenza condivisa con i coinquilini il coreografo fa notare una ... (Anticipazionitv.it)

Grande fratello 25 - Enzo Paolo Turchi furioso con Helena Prestes e la zittisce : spiazza il motivo - Quindi, Enzo va in escandescenza: “Tu sei una concorrente poco intelligente! No amore mio perché se tu mi dici che vuoi fare le coreografie con me mi viene solo che da ridere e c’è una mancanza di rispetto”. Beatrice Luzzi al GF per raccomandazione? Lei risponde Prima del ritorno in televisione, l'attrice ha ... (Anticipazionitv.it)

Grande Fratello - Enzo Paolo Turchi sbotta contro Helena (e il pubblico non ci sta) - Intanto, però, il pubblico non ha affatto gradito quanto visto, parlando di evidenti pregiudizi di Enzo Paolo Turchi nei confronti di Helena e dandogli del “cafone”. La Russo ha provato a placare l’animo agitato del marito ma lui, in tutta risposta, ha rincarato la dose: “Dice che io non le do coraggio, ma che ti devo dare? Il coraggio di fare le coreografie?”. (Dilei.it)