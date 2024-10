Empoli-Napoli, probabili formazioni: Spinazzola dal primo minuto (Di lunedì 14 ottobre 2024) Non c'è due senza tre. E se poi il 3 è il vecchio numero che si dava ai cursori sinistri, quando le maglie erano ancora di lana e la numerazione andava dall'uno Ilmattino.it - Empoli-Napoli, probabili formazioni: Spinazzola dal primo minuto Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Non c'è due senza tre. E se poi il 3 è il vecchio numero che si dava ai cursori sinistri, quando le maglie erano ancora di lana e la numerazione andava dall'uno

Radio Goal – Napoli : l’Empoli va presa con le pinze - fondamentale battere le piccole per vincere uno Scudetto - Non ci son santi, se non lavori Conte ti va venir fuori la lingua e non ti fa giocare. Credo che avremo qualche buona sorpresa dagli azzurri. Abbiamo sempre detto Inter e poi Juve, ma adesso dobbiamo mettere il Napoli prima delle altre”. Il calcio al sud è simile a quello del Brasile, anche quando andavo al bar per un caffè sentivo l’amore dei tifosi. (Terzotemponapoli.com)

Il Napoli di Conte verso Empoli e Rafa Marin : parla Santacroce - Tutti riescono a cacciare il di più, hanno tanta grinta e Conte è stato bravo. Per Conte è impossibile sottovalutare gli avversari”. “A mio avviso, quella del Napoli è una fase difensiva che sta funzionando molto bene, devono stare un po’ più accorti a concedere questi spazi da fuori. Di seguito le dichiarazioni dell’agente di calciatori ed ex difensore del ‘Ciuccio’. (Terzotemponapoli.com)

L’opinione dell’EX Santacroce su Napoli ed Empoli - Durante un’intervista a Radio Napoli Centrale, l’ex calciatore del Napoli, Fabiano Santacroce, ha espresso il suo punto di vista sulla fase difensiva del Napoli e sulla prossima partita contro l’Empoli. Ha anche sottolineato l’importanza del contributo di Antonio Conte nel miglioramento mentale della squadra, che, a suo parere, ha trasmesso la giusta mentalità combattiva ai giocatori. (Terzotemponapoli.com)