Elisabetta Cocciaretto, esordio vincente a Osaka: l'azzurra batte Ponchet e vola agli ottavi (Di lunedì 14 ottobre 2024) La tennista italiana affronterà la giapponese Ito nel prossimo turno. Avanti anche Bronzetti esordio vincente per Elisabetta Cocciaretto a Osaka. La tennista azzurra, nel torneo Wta 250 in Giappone, ha infatti battuto la francese Jessika Ponchet in tre set, con il punteggio di 6-4, 5-7, 7-6. agli ottavi di finale Cocciaretto, numero 50 del mondo,

WTA Osaka 2024 : Elisabetta Cocciaretto rischia tantissimo - ma batte Jessika Ponchet dopo tre ore - Comincia in maniera brutta il match di Cocciaretto, che subito è costretta a cedere la battuta. La giapponese, infatti, causa a Sofia Kenin una delle sconfitte più clamorose e difficili da comprendere per l’americana. WTA Osaka, Lucia Bronzetti regola Cristina Bucsa in due set e approda agli ottavi di finale Il secondo parziale, invece, è un’autentica gita sull’ottovolante. (Oasport.it)

WTA Pechino - Elise Mertens supera Elisabetta Cocciaretto in un match pieno di alti e bassi - La partita però gira velocemente: la belga riesce ad annullare tre palle per lo 0-5 di cui due consecutive e mette a segno un contro-parziale di sei game a zero, con la marchigiana che perde la pazienza e commette sempre più gratititi. La partenza è travolgente per Cocciaretto che in una ventina di minuti si ritrova avanti 4-0: decisa, aggressiva, sempre in controllo degli scambi, raccoglie ... (Oasport.it)

WTA Pechino 2024 : Elisabetta Cocciaretto rischia - poi rimonta e batte Arina Rodionova - La marchigiana viene a capo dell’australiana Arina Rodionova per 4-6 6-4 6-3, disinnescandone alla fine l’esperienza e andando così a prendersi un secondo turno che dirà molto sulle sue attuali reali condizioni, quello con la belga Elise Mertens. In un modo o nell’altro Cocciaretto riesce a giocare meglio, anche se ancora a corrente alternata. (Oasport.it)