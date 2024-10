Donald Trump si scaglia contro The Apprentice definendolo un lavoro di scure politicamente disgustoso fatto da feccia umana

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024)siTheun “dida “è intervenuto sul suo account di Truth Social per inveireThe, il nuovo film del regista Ali Abbasi incentrato sull’ascesa dicome imprenditore immobiliare a New York sotto la guida di Roy Cohn. Sebastian Stan interpretanel film, Jeremy Strong recita nel ruolo di Cohn e Maria Bakalova, candidata all’Oscar per “Borat 2”, interpreta la prima moglie di, Ivana. “The” è uscito nelle sale l’11 ottobre, distribuito da Briarcliff Entertainment. “Un film falso e scadente scritto su di me, intitolato ‘The’ (hanno almeno il diritto di usare questo nome senza approvazione?), si spera che ‘bombardi’”, ha scrittosu Truth Social.