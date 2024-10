Dimenticano i soldi dopo aver fatto colazione al bar, l’appello dei titolari: “La busta è qui, ci devono un caffè” (Di lunedì 14 ottobre 2024) È un attimo distrarsi. Può avvenire per strada, in un negozio così come in un locale mentre si fa colazione. Ne sanno qualcosa due persone che, la scorsa settimana, hanno lasciato una busta con all'interno del denaro dopo essersi seduti al tavolo a bere un caffè. "A scoprirlo è stata una nostra Pordenonetoday.it - Dimenticano i soldi dopo aver fatto colazione al bar, l’appello dei titolari: “La busta è qui, ci devono un caffè” Leggi tutta la notizia su Pordenonetoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) È un attimo distrarsi. Può avvenire per strada, in un negozio così come in un locale mentre si fa. Ne sanno qualcosa due persone che, la scorsa settimana, hanno lasciato unacon all'interno del denaroessersi seduti al tavolo a bere un. "A scoprirlo è stata una nostra

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fanno colazione al bar ma dimenticano una busta piena di contanti: appello sui social per ritrovare i proprietari - Una busta contenente alcune centinaia di euro può essere una sorpresa piacevole per chi la trova. Ma se ad accorgersi di questo piccolo malloppo sono le titolari di un bar che a tenerla non ... (ilgazzettino.it)

Fanno colazione al bar e dimenticano una busta piena di contanti - Una busta contenente alcune centinaia di euro può essere una sorpresa piacevole per chi la trova. Ma se ad accorgersi di questo piccolo malloppo sono le titolari di un bar che a tenerla non ... (ilgazzettino.it)

L'energia di E.ON sbarca in Liguria - Bruno Vespa infuriato prima abbandona l’evento per i 100 anni della Rai, poi scrive un post al vetriolo Zapata, tripla lesione al ginocchio. Stagione finita per il capitano del Torino Spuntino ... (msn.com)