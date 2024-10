Dal 21 ottobre il numero unico 116117 entra in funzione anche ad Arezzo, Siena e Grosseto (Di lunedì 14 ottobre 2024) Arezzo, Grosseto e Siena, 14 ottobre 2024 – Il nuovo numero unico europeo si estende. Dal prossimo lunedì, 21 ottobre, il 116117 entrerà in funzione anche nelle province di Arezzo, Grosseto e Siena. Il numero, ricordiamolo, è dedicato alle cure non urgenti e rappresenta anche il canale per contattare la guardia medica. Insomma, un ulteriore passo avanti nell'uniformare e semplificare l'accesso al servizio di continuità assistenziale in Toscana. Dopo l’attivazione nelle province di Firenze, Prato e Pistoia, l'obiettivo è di estendere il servizio all’intero territorio regionale entro la fine di novembre. Il nuovo servizio La novità è stata illustrata dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dall’assessore alla salute Simone Bezzini, che hanno evidenziato i vantaggi del nuovo sistema. Lanazione.it - Dal 21 ottobre il numero unico 116117 entra in funzione anche ad Arezzo, Siena e Grosseto Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 14 ottobre 2024), 142024 – Il nuovoeuropeo si estende. Dal prossimo lunedì, 21, ilentrerà innelle province di. Il, ricordiamolo, è dedicato alle cure non urgenti e rappresentail canale per contattare la guardia medica. Insomma, un ulteriore passo avanti nell'uniformare e semplificare l'accesso al servizio di continuità assistenziale in Toscana. Dopo l’attivazione nelle province di Firenze, Prato e Pistoia, l'obiettivo è di estendere il servizio all’intero territorio regionale entro la fine di novembre. Il nuovo servizio La novità è stata illustrata dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dall’assessore alla salute Simone Bezzini, che hanno evidenziato i vantaggi del nuovo sistema.

