Criminalità organizzata, Nordio: “Importante la cooperazione globale” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nordio ha messo in evidenza la necessità di affrontare le nuove forme di Criminalità, in particolare quelle legate al cyberspazio L'articolo Criminalità organizzata, Nordio: “Importante la cooperazione globale” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Criminalità organizzata, Nordio: “Importante la cooperazione globale” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)ha messo in evidenza la necessità di affrontare le nuove forme di, in particolare quelle legate al cyberspazio L'articolo: “la” proviene da Il Difforme.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sud Pontino / Territorio e criminalità organizzata : “Mea culpa” - il primo romanzo di Fabio Cortina [VIDEO] - . C’è molto del sud pontino, dove sarà presentato nelle prossime settimane, il primo ed avvincente romanzo […] L'articolo Sud Pontino / Territorio e criminalità organizzata: “Mea culpa”, il primo romanzo di Fabio Cortina [VIDEO] sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. SUD PONTINO – Un testo capace di esplorare a meraviglia il conflitto tra giustizia e criminalità e mette in luce le ... (Temporeale.info)

Riciclaggio - crediti fiscali fasulli e droga : tutti gli affari della criminalità organizzata in Umbria - La criminalità organizzata in Umbria è presente e opera tramite canali consolidati. Il procuratore Cantone sottolinea, nella relazione predisposta per l’inaugurazione dell’anno giudiziario, che “non si può non ribadire come in Umbria non vi siano organizzazioni mafiose stanziali”, ma che il... (Ternitoday.it)

Riciclaggio - crediti fiscali fasulli e droga : tutti gli affari dellla criminalità organizzata in Umbria - La criminalità organizzata in Umbria è presente e opera tramite canali consolidati. Il procuratore Cantone sottolinea, nella relazione predisposta per l’inaugurazione dell’anno giudiziario, che “non si può non ribadire come in Umbria non vi siano organizzazioni mafiose stanziali”, ma che il... (Perugiatoday.it)