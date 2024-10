Ascolti TV | Domenica 13 Ottobre 2024 (Di lunedì 14 ottobre 2024) Su Rai1 la fiction Sempre al tuo fianco raccoglie .000 spettatori con il %. Su Canale5 La Rosa della Vendetta ha conquistato .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 9-1-1 intrattiene .000 spettatori (%) e 9-1-1: Lone Star .000 spettatori (%). FBI International raccoglie .000 spettatori con il %. Su Italia1 Le Iene incolla davanti al video .000 spettatori con il %. Su Rai3 Presadiretta segna .000 spettatori pari al %. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Vajont – La Diga del Disoore raggiunge .000 spettatori e il %. Su Tv8 Chase ottiene .000 spettatori con il %. Sul Nove dopo una presentazione (.000 – %), Che Tempo Che Fa raduna .000 spettatori, con il %, mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo segna .000 con il % (L’importante è finire: .000 – %). Sul 20 The Bourne Supremacy fa sintonizzare .000 spettatori (%). Su Rai4 Run è scelto da . Davidemaggio.it - Ascolti TV | Domenica 13 Ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Su Rai1 la fiction Sempre al tuo fianco raccoglie .000 spettatori con il %. Su Canale5 La Rosa della Vendetta ha conquistato .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 9-1-1 intrattiene .000 spettatori (%) e 9-1-1: Lone Star .000 spettatori (%). FBI International raccoglie .000 spettatori con il %. Su Italia1 Le Iene incolla davanti al video .000 spettatori con il %. Su Rai3 Presadiretta segna .000 spettatori pari al %. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Vajont – La Diga del Disoore raggiunge .000 spettatori e il %. Su Tv8 Chase ottiene .000 spettatori con il %. Sul Nove dopo una presentazione (.000 – %), Che Tempo Che Fa raduna .000 spettatori, con il %, mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo segna .000 con il % (L’importante è finire: .000 – %). Sul 20 The Bourne Supremacy fa sintonizzare .000 spettatori (%). Su Rai4 Run è scelto da .

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ascolti tv - ‘Tale e Quale Show’ vince prima serata con oltre 3 - 5 milioni di spettatori - 000 spettatori e 7,2% di share. 000 telespettatori e 3,9% di share, su Rai 3 ‘FarWest’ è stato visto nel programma da 464. 059. Su La7 ‘Otto e mezzo’ ha fatto registrare 1. Fuori dal podio ‘Propaganda Live’ su La7 con 853. 396. 000 telespettatori e uno share del 6,4%, seguito da ‘Fratelli di Crozza’ sul Nove, che ha totalizzato 1. (Dailyshowmagazine.com)

Ascolti tv - ‘Tale e Quale Show’ vince prima serata con oltre 3 - 5 milioni di spettatori - Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologhe Tomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” . (Webmagazine24.it)

Ascolti tv - ‘Tale e Quale Show’ vince prima serata con oltre 3 - 5 milioni di spettatori - Su Canale 5 la miniserie 'Storia di una famiglia perbene 2' ha ottenuto 2. 000 […] The post Ascolti tv, ‘Tale e Quale Show’ vince prima serata con oltre 3,5 milioni di spettatori appeared first on L'Identità. 538. . 000 telespettatori e uno share del 22,6%, cresce negli ascolti e vince la prima serata di ieri, 11 ottobre 2024, stabilendo così il record stagionale per la trasmissione di Carlo ... (Lidentita.it)