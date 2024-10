Via libera al quinto lancio di Starship. Primo tentativo oggi alle 14 (Di domenica 13 ottobre 2024) SpaceX ha ottenuto la licenza dalla FAA per il quinto volo di test di Starship. La missione prevede il Primo tentativo di recupero del gigantesco Primo stadio Super Heavy, che tornerà sulla piattaforma di lancio per una "presa al volo" mai tentata prima. Dday.it - Via libera al quinto lancio di Starship. Primo tentativo oggi alle 14 Leggi tutta la notizia su Dday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) SpaceX ha ottenuto la licenza dalla FAA per ilvolo di test di. La missione prevede ildi recupero del gigantescostadio Super Heavy, che tornerà sulla piattaforma diper una "presa al volo" mai tentata prima.

