Unifil cosa è e a cosa serve e perché l’Idf gli spara contro

(Di domenica 13 ottobre 2024) E’ stata fondata e istituita dalle Nazioni Unite nel 1978 e inserita dal punto di vista operativo al confine fra Israele e Libano Israele ha preso di mira l’e sta succedendo il putiferio. Dal nulla e quasi senza motivo,, l’esercito israeliano, sta attaccando in maniera mirata gli operatori militari e di pace dell’Onu. Errore? Non proprio,può sbagliare una volta, non in maniera sistematica.reparto delle Nazioni Unite che opera al confine tra il Libano e Israele (Ansa Foto) Cityrumors.itAd ogni modo è una situazione che va avanti e crea sempre più tensione, anche se tanti in questi giorni, oltre a quello che sta succedendo, si stanno chiedendosiain effetti e soprattutto aè lì, proprio in quella zona.