(Adnkronos) – L'omeopatia non cura il cancro, ma può essere utile, insieme ad altri trattamenti, nella riduzione di una serie di disturbi dovuti al trattamento oncologico e favorire così l'efficacia delle cure convenzionali. Lo sostengono gli esperti riuniti oggi a Milano all'evento 'Oncologia integrativa: il ruolo dell'omeopatia'. Riconosciuta dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) come sistema

Tumori : medicina omeopatica a supporto di terapie oncologiche convenzionali - “Oltre ad essere efficace” nel risolvere “i disturbi provocati dalle terapie anti cancro - spiega Elio Rossi, medico omeopata e responsabile del Centro Regionale per la Medicina integrata Regione Toscana - non avendo effetti avversi e non pesando sul sistema di depurazione che l'organismo ha a livello epatico e anche renale, l'omeopatia, in questi pazienti, offre un doppio vantaggio: effetti ... (Liberoquotidiano.it)