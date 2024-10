Suicidi in carcere: 75 da inizio anno in Italia. Pelillo: “Dato agghiacciante e a Bergamo situazione esplosiva” (Di domenica 13 ottobre 2024) “Non c’è più tempo”. L’appello è chiaro: “Fermare i Suicidi in carcere”. L’avvocato Enrico Pelillo, presidente della Camera Penale di Bergamo, mi allunga il foglio sul quale ci sono le date, il nome del carcere e l’età dei detenuti che si sono tolti la vita in cella da inizio anno. “È un Dato agghiacciante: il problema della condizione carceraria è esplosivo, dirompente ma probabilmente non è percepito come tale. A nessuno interessa la sorte dei detenuti. Ma questo sia ben chiaro vale fin quando non si trova ad aver a che fare con l’istituzione carceraria personalmente, o per familiari e conoscenti. Dall’ inizio dell’anno si contano in Italia 75 Suicidi. Sia chiaro: basterebbe uno solo a destare sgomento perché quando lo Stato priva qualcuno, secondo le leggi, della libertà personale, facendosi carico delle sue condizioni. non può cancellarne gli altri diritti. Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di domenica 13 ottobre 2024) “Non c’è più tempo”. L’appello è chiaro: “Fermare iin”. L’avvocato Enrico, presidente della Camera Penale di, mi allunga il foglio sul quale ci sono le date, il nome dele l’età dei detenuti che si sono tolti la vita in cella da. “È un: il problema della condizione carceraria è esplosivo, dirompente ma probabilmente non è percepito come tale. A nessuno interessa la sorte dei detenuti. Ma questo sia ben chiaro vale fin quando non si trova ad aver a che fare con l’istituzione carceraria personalmente, o per familiari e conoscenti. Dall’dell’si contano in75. Sia chiaro: basterebbe uno solo a destare sgomento perché quando lo Stato priva qualcuno, secondo le leggi, della libertà personale, facendosi carico delle sue condizioni. non può cancellarne gli altri diritti.

