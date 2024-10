Spagna, problema muscolare per Yamal: salta la Serbia per infortunio e rientra in anticipo a Barcellona (Di domenica 13 ottobre 2024) Lamine Yamal salta la sfida tra Spagna e Serbia, valida per la quarta giornata della Nations League 2024/25. Il problema alla gamba sinistra, Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 13 ottobre 2024) Laminela sfida tra, valida per la quarta giornata della Nations League 2024/25. Ilalla gamba sinistra,

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

«Vinicius sarà anche infantile ma sul razzismo ha ragione - la Spagna non neghi il problema» (El Paìs) - Vinicius “probabilmente ha ragione, perché lui è un nero che vive in Spagna, io no, quindi mi asterrò dall’oppormi a lui per ragioni più che ovvie. e un centinaio di sconosciuti mi chiamassero ogni giorno ‘negro’ mentre vado al lavoro, forse penserei che, in realtà , vivo in un Paese razzista. Che è il suo comportamento, non sempre esemplare, a provocare i razzisti, e non il razzismo”. (Ilnapolista.it)

Chiesa al Barcellona? Dalla Spagna rilanciano un problema : l’Inter può sperare - Il tempo stringe. Le due società hanno trovato una base di accordo per il passaggio del classe 1997 in Spagna, potendo anche contare sulla disponibilità del calciatore a indossare la maglia del Barcellona.  I blaugrana attendono infatti la cessione di Clément Lenglet all’Atlético Madrid per poter far giocare il calciatore spagnolo con la propria maglia. (Inter-news.it)

Chiesa - niente Inter per il Barcellona? Grosso problema in Spagna - it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Altrimenti, da gennaio, potrà firmare con chiunque per la prossima stagione. es – L. Fonte: sport. Fra cui lo stesso Dani Olmo, che ha saltato la prima giornata di Liga proprio per questo motivo. E qui entrano in gioco i problemi del Barcellona. Anche con l’Inter, e i bianconeri non potrebbero opporsi. (Inter-news.it)