Scossa di terremoto nel reatino: magnitudo 2.5 vicino ad Accumoli

Questa mattina, alle 9.26, una lieve scossa di terremoto ha interessato la provincia di Rieti, precisamente a 7 chilometri dal comune di Accumoli. Secondo quanto riportato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), il sisma ha avuto una magnitudo di 2.5. Non si segnalano al momento danni a persone o cose, ma la zona è già nota per eventi sismici significativi, essendo colpita in passato da terremoti di maggiore intensità. La popolazione ha avvertito il movimento tellurico, ma la situazione resta sotto controllo. Le autorità locali e la Protezione Civile monitorano costantemente l'evolversi della situazione per garantire la sicurezza degli abitanti della zona.