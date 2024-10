Romagna e il suo debito: "Al Sassuolo devo tutto" (Di domenica 13 ottobre 2024) Questa estate, quando era ormai chiaro che, dopo il prestito alla Reggiana, sarebbe rimasto a Sassuolo, dove nel frattempo arrivavano centrali del calibro di Odenthal e Lovato, cui si aggiungerà poi l’emergente Muharemovic, nei bar dove si tifa Sassuolo lo si considerava il centrale ‘di scorta’. Oggi, statistiche alla mano, scopri invece che Filippo Romagna è il difensore più utilizzato da Fabio Grosso e diventa difficile non farci caso, se pensi che il centrale scuola Juve (con le giovanili bianconere, allora allenate da un certo Fabio Grosso, vinse tutto) ci ha messo tre anni a riannodarsi a se stesso, dopo il terribile infortunio che – marzo 2020, rottura del tendine rotuleo – lo ha tolto dai giochi per tre stagioni. Ilrestodelcarlino.it - Romagna e il suo debito: "Al Sassuolo devo tutto" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Questa estate, quando era ormai chiaro che, dopo il prestito alla Reggiana, sarebbe rimasto a, dove nel frattempo arrivavano centrali del calibro di Odenthal e Lovato, cui si aggiungerà poi l’emergente Muharemovic, nei bar dove si tifalo si considerava il centrale ‘di scorta’. Oggi, statistiche alla mano, scopri invece che Filippoè il difensore più utilizzato da Fabio Grosso e diventa difficile non farci caso, se pensi che il centrale scuola Juve (con le giovanili bianconere, allora allenate da un certo Fabio Grosso, vinse) ci ha messo tre anni a riannodarsi a se stesso, dopo il terribile infortunio che – marzo 2020, rottura del tendine rotuleo – lo ha tolto dai giochi per tre stagioni.

