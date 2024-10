Pallanuoto femminile, Coppa Italia 2024: alla Final Six anche Trieste, Rapallo e Brizz (Di domenica 13 ottobre 2024) Si è conclusa oggi la fase preliminare della Coppa Italia di Pallanuoto al femminile. Arrivano gli ultimi verdetti, dopo che ieri le compagine più attese, Orizzonte Catania, SIS Roma e Plebiscito Padova, avevano già strappato il pass dopo due tornate verso il prossimo turno. A volare alla Final Six che si svolgerà dal 21 al 23 febbraio con sede ancora da stabilire sono Brizz Nuoto Catania, dal girone di Padova, oltre Pallanuoto Trieste e Rapallo Pallanuoto da quello di Padova. Le classifiche dei due gironi: Girone A a CataniaL’Ekipe Orizzonte 12, Pallanuoto Trieste 9, Rapallo Pallanuoto 6, Cosenza Pallanuoto e Vela Nuoto Ancona 0 Girone B a PadovaPlebiscito Padova e SIS Roma 9, Brizz Nuoto 4, Lazio 3, AGN Energia Bogliasco 1951 1. Oasport.it - Pallanuoto femminile, Coppa Italia 2024: alla Final Six anche Trieste, Rapallo e Brizz Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Si è conclusa oggi la fase preliminare delladial. Arrivano gli ultimi verdetti, dopo che ieri le compagine più attese, Orizzonte Catania, SIS Roma e Plebiscito Padova, avevano già strappato il pass dopo due tornate verso il prossimo turno. A volareSix che si svolgerà dal 21 al 23 febbraio con sede ancora da stabilire sonoNuoto Catania, dal girone di Padova, oltreda quello di Padova. Le classifiche dei due gironi: Girone A a CataniaL’Ekipe Orizzonte 12,9,6, Cosenzae Vela Nuoto Ancona 0 Girone B a PadovaPlebiscito Padova e SIS Roma 9,Nuoto 4, Lazio 3, AGN Energia Bogliasco 1951 1.

