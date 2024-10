.com - Pallacanestro DR1 / Al debutto entrambe sconfitte le jesine

(Di domenica 13 ottobre 2024) LaJesi (coach ‘Ciccio Rossetti) a Sant’Angelo in Vado (78-58), la Basket Academy (Gianluca Pizi) a Pesaro (69-60) JESI, 13 ottobre 2024 –con sconfitta per entrambi le formazioniai nastri di partenza della serie D (DR1) Marche di. QUI BASKET ACADEMY JESI È partita, con la trasferta di Pesaro, l’esperienza in serie D di Basket Jesi Academy. La società jesina partecipa al torneo di serie D con una squadra allenata da Gianluca Pizi, composta da under 19 e under 17. con l’obiettivo di misurarsi in un torneo senior. Al cospetto del basket Giovane Pesaro il quintetto jesino ha ben figurato pur lasciando la posta in palio ai propri avversari al termine di una gara costantemente in equilibrio. Buona la partenza jesina prima di un secondo quarto di autorità dei pesaresi che alla sirena finale tagliano il traguardo vittoriosi sul 69-60.