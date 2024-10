Feedpress.me - Oroscopo di domani 14 ottobre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

(Di domenica 13 ottobre 2024) Ariete. 21/3 – 20/4 Inizio di settimana pesante per chi, come voi, mette in primo piano il senso del dovere, ma poi alla fine rischia di rallentare per pigrizia. Avrete contatti con persone che contano, per la vostra professionalità e la naturale empatia. Toro. 21/4 – 20/5 Rimanendo fermi nelle vostre convinzioni, potreste mettere in crisi il giudizio di chi vi stima, abbandonate l’orgoglio