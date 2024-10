Nations League B | Grecia-Repubblica d’Irlanda

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di domenica 13 ottobre 2024) 2024-10-12 13:13:58 Il web non parla d’altro: Anteprima della partita Laspera di consolidare l’incoraggiante vittoria per 2-1 di giovedì in Finlandia quando affronterà ladomenica. Il gol nel finale di Robbie Brady a Helsinki ha regalato a Heimir Hallgrímsson la sua prima vittoria in panchina dopo un inizio difficile e si recheranno ad Atene con uno stato d’animo positivo. Potrebbero avere difficoltà, tuttavia, quando affronteranno unache non solo è ispirata dalla vittoria contro l’Inghilterra, ma gioca anche per onorare la memoria di George Baldock. Il terzino greco Baldock è annegato nella sua piscina la scorsa settimana, provocando un’ondata di emozione dopo la vittoria a Wembley.