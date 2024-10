Milan, infortunio Chukwueze in Nazionale: ecco come sta l’esterno offensivo di Fonseca (Di domenica 13 ottobre 2024) Brutte notizie in casa rossonera con l’infortunio del nigeriano che aumenta gli indisponibili per Fonseca Samuel Chukwueze, ala offensiva del Milan, si è infortunato in Nazionale con la sua Nigeria. Il giocatore ex Villarreal ha accusato un problema fisico dopo il match contro la Libia, preoccupando i tifosi rossoneri. Ora il calciatore tornerà in Italia Calcionews24.com - Milan, infortunio Chukwueze in Nazionale: ecco come sta l’esterno offensivo di Fonseca Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di domenica 13 ottobre 2024) Brutte notizie in casa rossonera con l’del nigeriano che aumenta gli indisponibili perSamuel, ala offensiva del, si è infortunato incon la sua Nigeria. Il giocatore ex Villarreal ha accusato un problema fisico dopo il match contro la Libia, preoccupando i tifosi rossoneri. Ora il calciatore tornerà in Italia

