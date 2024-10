Ilrestodelcarlino.it - Mercato ambulante a Forlì, ora si cambia: “Così valorizziamo piazza Saffi. Ma tuteliamo gli operatori storici”

(Di domenica 13 ottobre 2024), 13 ottobre 2024 – Ildi, che anima il centro storico ogni lunedì e venerdì mattina, si prepara are volto. Il tradizionale percorso tra le bancarelle di, via delle Torri,Cavour eOrdelaffi è segnato da una crescente presenza di spazi vuoti, a testimonianza di unmento in atto: il calo degli ambulanti è ormai una realtà. L’amministrazione comunale ha deciso di agire con un progetto di riqualificazione, approvato il 30 settembre dal Consiglio Comunale, per dare nuova linfa a questo appuntamento storico. A sostenere l’importanza delper il tessuto sociale e commerciale della città sono i dati forniti daMobilità Integrata: nel 2022, si è registrata una media di 19.620 accessi al centro storico nelle due giornate di, con punte massime di 20.878 il venerdì.