Israele, Nyt rivela: “Hamas rinviò attacco di un anno per convincere Iran e Hezbollah a partecipare” (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – Hamas ha rinviato di un anno l’attacco ad Israele, originariamente preparato per l’autunno del 2022, nel tentativo di convincere Iran e Hezbollah a partecipare. E’ quanto rivela il New York Times che ha visionato i resoconti di 10 incontri segreti di Hamas che le forze israeliane hanno trovato a Gaza. Questi documenti provano la determinazione di Yahya Sinwar nel cercare di convincere gli alleati a partecipare all’attacco o almeno impegnarsi ad una più ampia offensiva con Israele a seguito dell’attacco a sorpresa di Hamas. Nel tentativo di convincere Hezbollah, i leader di Hamas nelle riunioni hanno fatto riferimento alla “situazione interna” in Israele – riferendosi molto probabilmente alle tensioni e proteste per la riforma giudiziaria varata dal governo di Netanyahu – come una delle ragioni che spingevano alla “battaglia strategica”. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) –ha rinviato di unl’ad, originariamente preparato per l’autunno del 2022, nel tentativo di. E’ quantoil New York Times che ha visionato i resoconti di 10 incontri segreti diche le forze israeliane htrovato a Gaza. Questi documenti provano la determinazione di Yahya Sinwar nel cercare digli alleati aall’o almeno impegnarsi ad una più ampia offensiva cona seguito dell’a sorpresa di. Nel tentativo di, i leader dinelle riunioni hfatto riferimento alla “situazione interna” in– riferendosi molto probabilmente alle tensioni e proteste per la riforma giudiziaria varata dal governo di Netanyahu – come una delle ragioni che spingevano alla “battaglia strategica”.

