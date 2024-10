Francia, Deschamps: “No preoccupazione per Maignan e Tchouameni” (Di domenica 13 ottobre 2024) “La Nations League è come un piccolo campionato con poche squadre. Contro l’Italia abbiamo giocato male, ma nelle altre partite siamo stati bravi a reagire. Domani sarà una partita importante. Dopo l’ultima seduta deciderò chi giocherà. Non sono preoccupato per l’assenza di Maignan e Tchouameni allo scorso allenamento. Li ho tenuti fuori per precauzione. Se Tchouameni starà bene giocherà e sarà capitano”. Queste le parole di Didier Deschamps, ct della Francia, all’emittente televisiva locale TF1 alla vigilia della sfida di Nations League con il Belgio. Francia, Deschamps: “No preoccupazione per Maignan e Tchouameni” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 13 ottobre 2024) “La Nations League è come un piccolo campionato con poche squadre. Contro l’Italia abbiamo giocato male, ma nelle altre partite siamo stati bravi a reagire. Domani sarà una partita importante. Dopo l’ultima seduta deciderò chi giocherà. Non sono preoccupato per l’assenza diallo scorso allenamento. Li ho tenuti fuori per precauzione. Sestarà bene giocherà e sarà capitano”. Queste le parole di Didier, ct della, all’emittente televisiva locale TF1 alla vigilia della sfida di Nations League con il Belgio.: “Noper” SportFace.

