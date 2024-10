Chat e pedopornografia, arrestati anche un prete e un membro delle forze dell'ordine (Di domenica 13 ottobre 2024) Ci sono anche un sacerdote e un appartenente alle forze dell'ordine tra i tre arrestati per scambio di materiale pedopornografico nell'ambito di un'inchiesta partita da Torino ed estesa in tutta Italia. Gli arrestati in particolare risiedono nel Milanese, nel Beneventano e nel Cagliaritano. Sono Monzatoday.it - Chat e pedopornografia, arrestati anche un prete e un membro delle forze dell'ordine Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Ci sonoun sacerdote e un appartenente alletra i treper scambio di materiale pedopornografico nell'ambito di un'inchiesta partita da Torino ed estesa in tutta Italia. Gliin particolare risiedono nel Milanese, nel Beneventano e nel Cagliaritano. Sono

