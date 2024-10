Argento e bronzo per il catanese Toni Palermo ai modondiali di foto-videosub (Di domenica 13 ottobre 2024) Ancora un successo internazionale per il catanese Toni Palermo ai Campionati Mondiali di fotografia Subacquea e Video Subacqueo, appena conclusi a Saranda, in Albania. Palermo, insieme all’assistente Alfio Scuderi, ha portato a casa due prestigiose medaglie: un Argento nella categoria “unedited Cataniatoday.it - Argento e bronzo per il catanese Toni Palermo ai modondiali di foto-videosub Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Ancora un successo internazionale per ilai Campionati Mondiali digrafia Subacquea e Video Subacqueo, appena conclusi a Saranda, in Albania., insieme all’assistente Alfio Scuderi, ha portato a casa due prestigiose medaglie: unnella categoria “unedited

