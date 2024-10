Video Gol Giana Erminio-Padova 0-1, highlights e sintesi (Di sabato 12 ottobre 2024) “La 9ª giornata di campionato, davanti a una bella cornice di pubblico del Città di Gorgonzola, ha visto la Giana ospitare la capolista Padova, che ha vinto di misura con un gol nel primo tempo e interrotto la striscia positiva dei ragazzi di Chiappella. Si parte e al 6’ c’è la prima occasione Milanotoday.it - Video Gol Giana Erminio-Padova 0-1, highlights e sintesi Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) “La 9ª giornata di campionato, davanti a una bella cornice di pubblico del Città di Gorgonzola, ha visto laospitare la capolista, che ha vinto di misura con un gol nel primo tempo e interrotto la striscia positiva dei ragazzi di Chiappella. Si parte e al 6’ c’è la prima occasione

Serie C - Giana Erminio-Padova : le pagelle degli uomini di Andreoletti - PADOVA (3-4-2-1) Fortin 6; Belli 7, Delli Carri 7,5, Perrotta 7; Capelli 6,5 (dal 39' s. Le pagelle dei giocatori del Padova dopo la vittoria contro la Giana Erminio nella nona giornata del campionato di Serie C girone A. Kirwan 6), Crisetig 6, Villa 6,5. . ), Fusi 6,5 (dal 28' s. t. . v. . Broh s. (Padovaoggi.it)

Padova da record! Delli Carri regala 3 punti contro la Giana Erminio - Andreoletti in fuga al 1°posto - È fuga. Un Padova da record batte la Giana Erminio e con il secondo successo consecutivo di corto muso legittima il suo primo posto in classifica. Più forte delle polemiche ambientali, più forte delle situazione extra-calcio dei suoi protagonisti. È un Padova con carattere e grinta da vendere... (Padovaoggi.it)

Padova - tenere la barra dritta e niente distrazioni contro la Giana Erminio - Messo in saccoccia il derby con una prestazione granitica, il Padova capolista torna in campo questo pomeriggio alle 17:30 allo stadio Città di Gorgonzola contro la Giana Erminio, al termine di una settimana in cui non è mancato nulla. Il proseguimento della protesta ultras. Ed ora viene il bello. (Padovaoggi.it)