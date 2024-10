Lanazione.it - Ternana, il presidente si presenta: "Aumento di capitale e club sicuro"

(Di sabato 12 ottobre 2024) Società rossoverde in sicurezza e progetto stadio-clinica sotto i riflettori. Stefano D’Alessandro ha parlato a lungo. "Sono onorato di essere ildella– ha esordito – della cui importanza mi sono reso conto qui in città, ma anche a Roma e nella riunione di Lega. Mi dispiace se la lunga attesa per questa conferenza è stata presa come mancanza di rispetto. Ma c’era la priorità di verificare e sistemare tante cose, dopo una due diligence molto rapida. Abbiamo anticipato il pagamento relativo al 16 settembre rispetto al deferimento, per tentare di avere uno sconto sulla penalizzazione. Faremo unimportante diper coprire tutti i costi fino a fine stagione. Dunque il tecnico, i calciatori e i tifosi devono stare tranquilli e pensare solo al campo. Dobbiamo avere tutti un unico obiettivo". Progetto stadio-clinica: "Mi interessa.