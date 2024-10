Nations League 2024/25, il Portogallo vince ancora: Polonia battuta 3-1. Sorride la Spagna (Di sabato 12 ottobre 2024) Tre partite tre vittorie. Il Portogallo vince 3-1 e supera anche l’esame Polonia salendo a quota nove punti in classifica del girone 1 della Lega A di Nations League. Al 26? è Bernardo Silva a firmare la rete dell’1-0, mentre undici minuti dopo è Cristiano Ronaldo a realizzare il tap in del 2-0 dopo un palo colpito da Leao. Al 78? Zielinski accorcia le distanze, ma il Portogallo si difende con ordine e trova anche il 3-1 con l’autogol di Bednarek. Vittoria anche per la Spagna che batte 1-0 la Danimarca e si porta a 7 punti, in prima posizione nel gruppo A4. Decisivo un gol di Zubimendi al 79?. La Danimarca resta a quota 6, due in più della Serbia che batte la Svizzera 2-0 con l’autorete di Elvedi al 46? e il sigillo di Mitrovic al 61?. Nella Lega C la Romania batte Cipro 3-0 grazie alle reti di Man (16?), Marin (rigore al 25?) e Dragusin (36?). Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Tre partite tre vittorie. Il3-1 e supera anche l’esamesalendo a quota nove punti in classifica del girone 1 della Lega A di. Al 26? è Bernardo Silva a firmare la rete dell’1-0, mentre undici minuti dopo è Cristiano Ronaldo a realizzare il tap in del 2-0 dopo un palo colpito da Leao. Al 78? Zielinski accorcia le distanze, ma ilsi difende con ordine e trova anche il 3-1 con l’autogol di Bednarek. Vittoria anche per lache batte 1-0 la Danimarca e si porta a 7 punti, in prima posizione nel gruppo A4. Decisivo un gol di Zubimendi al 79?. La Danimarca resta a quota 6, due in più della Serbia che batte la Svizzera 2-0 con l’autorete di Elvedi al 46? e il sigillo di Mitrovic al 61?. Nella Lega C la Romania batte Cipro 3-0 grazie alle reti di Man (16?), Marin (rigore al 25?) e Dragusin (36?).

