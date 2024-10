Milan e City sulle sue tracce, Ricci non si nasconde: “Fa tanto piacere” (Di sabato 12 ottobre 2024) Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, Samuele Ricci ha fatto il punto della situazione. Tra spiragli di crescita ed obiettivi futuri Uno degli uomini del momento in casa Italia è sicuramente Samuele Ricci. Sempre più al centro del progetto tecnico di Luciano Spalletti, il centrocampista del Torino sta lanciando spunti non banali. Non a caso, le ultime prestazioni del gioiello granata hanno calamitato le attenzioni di diversi club in giro per l’Europa, pronti a darsi battaglia per il suo acquisto nel corso della prossima finestra estiva di calciomercato. Samuele Ricci (LaPresse) – Calciomercato. Calciomercato.it - Milan e City sulle sue tracce, Ricci non si nasconde: “Fa tanto piacere” Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, Samueleha fatto il punto della situazione. Tra spiragli di crescita ed obiettivi futuri Uno degli uomini del momento in casa Italia è sicuramente Samuele. Sempre più al centro del progetto tecnico di Luciano Spalletti, il centrocampista del Torino sta lanciando spunti non banali. Non a caso, le ultime prestazioni del gioiello granata hanno calamitato le attenzioni di diversi club in giro per l’Europa, pronti a darsi battaglia per il suo acquisto nel corso della prossima finestra estiva di calciomercato. Samuele(LaPresse) – Calciomercato.

