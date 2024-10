Migranti, Piantedosi: “Centri in Albania pronti prossima settimana” (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – I due Centri per Migranti in Albania saranno operativi dalla prossima settimana. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. "Noi contiamo di partire già dalla prossima settimana, poi speriamo di no: perché significherebbe non aver bisogno di portare lì delle persone. Tutto dipende da ciò che accade nel Mediterraneo e dalle attività L'articolo Migranti, Piantedosi: “Centri in Albania pronti prossima settimana” proviene da Webmagazine24. Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – I dueperinsaranno operativi dalla. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno Matteo. "Noi contiamo di partire già dalla, poi speriamo di no: perché significherebbe non aver bisogno di portare lì delle persone. Tutto dipende da ciò che accade nel Mediterraneo e dalle attività L'articolo: “in” proviene da Webmagazine24.

