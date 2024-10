“Michael Liguori condannato per abusi su minori: il Padova lo mantiene in squadra” (Di sabato 12 ottobre 2024) Secondo quanto ricostruito dalle indagini, i due giovani si sarebbero presentati in ritardo all’appuntamento e, dopo essersi appartati con le ragazze, avrebbero imposto loro rapporti sessuali con la forza. Le vittime hanno raccontato di essere state costrette a subire gli abusi in una situazione di sopraffazione e disagio, mentre gli imputati hanno sempre negato le accuse, sostenendo che i rapporti fossero consensuali. La difesa ha già annunciato l’intenzione di ricorrere in appello contro la sentenza, ritenendo che le prove presentate non siano sufficienti a giustificare una condanna così pesante. Tuttavia, la Procura ha evidenziato la gravità della situazione e l’abuso di potere esercitato dai due ragazzi nei confronti delle vittime. Il caso ha suscitato molta attenzione, soprattutto per la giovane età delle persone coinvolte e per la delicatezza della vicenda. Leggi tutta la notizia su Citypescara.com (Di sabato 12 ottobre 2024) Secondo quanto ricostruito dalle indagini, i due giovani si sarebbero presentati in ritardo all’appuntamento e, dopo essersi appartati con le ragazze, avrebbero imposto loro rapporti sessuali con la forza. Le vittime hanno raccontato di essere state costrette a subire gliin una situazione di sopraffazione e disagio, mentre gli imputati hanno sempre negato le accuse, sostenendo che i rapporti fossero consensuali. La difesa ha già annunciato l’intenzione di ricorrere in appello contro la sentenza, ritenendo che le prove presentate non siano sufficienti a giustificare una condanna così pesante. Tuttavia, la Procura ha evidenziato la gravità della situazione e l’abuso di potere esercitato dai due ragazzi nei confronti delle vittime. Il caso ha suscitato molta attenzione, soprattutto per la giovane età delle persone coinvolte e per la delicatezza della vicenda.

