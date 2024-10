Michael Castorino e Beatrice Luzzi: separati alla nascita? Cosa si legge sui social (Di sabato 12 ottobre 2024) Le somiglianze tra Michael Castorino e Beatrice Luzzi che il web non si è lasciato sfuggire Michael Castorino è uno dei concorrenti più amati del Grande Fratello. Il ragazzo sembra infatti aver conquisero il web che però non si lascia sfuggire l’occasione di lanciare frecciatine a Beatrice Luzzi. Sui social si legge che tra Michael e la Luzzi ci sia una certa somiglianza legata principalmente all’aspetto estetico e alla riccia e rossa capigliatura. Ma si sa, il web non perdona e gli haters sono sempre pronti a creare scompiglio e ad intavolare acceso dibattiti social: «Michael è la sorella scema della Luzzi», si legge tra i commenti legati alle fanpage dell’opinionista. Il concorrente avrebbe infatti le caratteristiche estetiche dell’attrice ma la sua personalità non sarebbe poi così forte. 361magazine.com - Michael Castorino e Beatrice Luzzi: separati alla nascita? Cosa si legge sui social Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di sabato 12 ottobre 2024) Le somiglianze trache il web non si è lasciato sfuggireè uno dei concorrenti più amati del Grande Fratello. Il ragazzo sembra infatti aver conquisero il web che però non si lascia sfuggire l’occasione di lanciare frecciatine a. Suisiche trae laci sia una certa somiglianza legata principalmente all’aspetto estetico ericcia e rossa capigliatura. Ma si sa, il web non perdona e gli haters sono sempre pronti a creare scompiglio e ad intavolare acceso dibattiti: «è la sorella scema della», sitra i commenti legati alle fanpage dell’opinionista. Il concorrente avrebbe infatti le caratteristiche estetiche dell’attrice ma la sua personalità non sarebbe poi così forte.

