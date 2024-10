Meloni quasi al 30% nei sondaggi politici: chi scende e chi sale questa settimana (Di sabato 12 ottobre 2024) Il primo partito del Paese sfiora nuovamente il 30%. Non si tratta di una notizia di per sé particolarmente rilevante: da settimane monitoriamo la costante crescita di Fratelli d’Italia. È nel confronto con gli alleati e i partiti d’opposizione che i sondaggi politici ci offrono una chiave di lettura dell’aria che tira. Gli italiani si confermano Meloniani, con la presidente del Consiglio che continua a guadagnare terreno nonostante un periodo storico particolarmente complicato, caratterizzato da crisi globali e da decisioni su tasse e pensioni che dovranno essere prese nonostante la loro impopolarità. Chi sale e chi scende nei sondaggi politici La Supermedia di YouTrend e Agi calcola la media ponderata delle intenzioni di voto degli italiani rilevate. Vediamo i dati delle nuove rilevazioni all’11 ottobre, con le intenzioni di voto degli ultimi 15 giorni. Quifinanza.it - Meloni quasi al 30% nei sondaggi politici: chi scende e chi sale questa settimana Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Il primo partito del Paese sfiora nuovamente il 30%. Non si tratta di una notizia di per sé particolarmente rilevante: da settimane monitoriamo la costante crescita di Fratelli d’Italia. È nel confronto con gli alleati e i partiti d’opposizione che ici offrono una chiave di lettura dell’aria che tira. Gli italiani si confermanoani, con la presidente del Consiglio che continua a guadagnare terreno nonostante un periodo storico particolarmente complicato, caratterizzato da crisi globali e da decisioni su tasse e pensioni che dovranno essere prese nonostante la loro impopolarità. Chie chineiLa Supermedia di YouTrend e Agi calcola la media ponderata delle intenzioni di voto degli italiani rilevate. Vediamo i dati delle nuove rilevazioni all’11 ottobre, con le intenzioni di voto degli ultimi 15 giorni.

