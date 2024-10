Manuel Mastrapasqua ucciso a Rozzano, il presunto killer si è costituito: chi è e cosa sappiamo (Di sabato 12 ottobre 2024) Il presunto responsabile dell'omicidio di Manuel Mastrapasqua, il 31enne ucciso a coltellate a Rozzano (Milano), si è costituito. Un uomo, residente a Rozzano, si è presentato ad Ilmessaggero.it - Manuel Mastrapasqua ucciso a Rozzano, il presunto killer si è costituito: chi è e cosa sappiamo Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Ilresponsabile dell'omicidio di, il 31ennea coltellate a(Milano), si è. Un uomo, residente a, si è presentato ad

Manuel Mastrapasqua ucciso a Rozzano - si è costituito il killer : si è presentato dai carabinieri ad Alessandria - Si sarebbe costituito il presunto responsabile dell'omicidio di Manuel Mastrapasqua, il 31enne ucciso a coltellate a Rozzano, nel Milanese. Un uomo, residente a Rozzano, si è presentato ad... (Leggo.it)

Omicidio di Manuel a Rozzano - il giallo dell’assassino scomparso e il mistero dell’accessorio mancante - Il giovane di 31 anni stava tornando a casa da lavoro quando è stato accoltellato. Cosa sappiamo, dall'ipotesi della rapina alla vita da "bravo ragazzo" di Mastrapasqua: punto per punto. (Ilgiorno.it)

Omicidio di Rozzano - lacrime e fiori in ricordo di Manuel - In particolare sono al vaglio degli inquirenti le telecamere intorno al luogo del delitto che potrebbero aver catturato l'aggressore in fuga. . Le indagini Proseguono le indagini a tutto campo: gli inquirenti stanno visionando le immagini di tutti gli impianti di videosorveglianza presenti lungo quel tratto di strada che attraversa mezza Milano e che il magazziniere percorreva per tornare a ... (Ilgiorno.it)