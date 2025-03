Oasport.it - LIVE Arnaldi-Kovacevic 6-3, 5-7, 4-3, ATP Indian Wells 2025 in DIRETTA: l’azzurro soffre ma ha il break nel 3° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-3 Tiene il servizio l’USA.40-15 Dritto in rete.40-0 Non risponde.30-0 Ace (5°).15-0 Servizio e dritto.4-2 PRIMA VINCENTE!A-40 Stecca di rovescio! Errore forzato dalla spinta del ligure dopo la seconda in kick!40-40 SI! Servizio e attacco!40-A Scambio durissimo! Lo vince l’americano. Bravo a continuare a spingere,deve prendere l’iniziativa. A rischio di sbagliare.40-40 INSIDE IN VINCENTE DI DRITTO!!30-40 Ace (5°)!!15-40 Spinge di dritto, non tiene in campo la difesa di rovescio Matteo.15-30 Errore di dritto.15-15 Servizio vincente.0-15 Inizia con il 5° doppio fallo.3-2 Ace (4°).40-30 Con l’inside in!P40-15 Lungo il rovescio.40-0 Servizio vincente.30-0 Stecca di dritto