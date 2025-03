Ue, Meloni "Riarmo parola non adatta, ci vogliono messaggi chiari"

Leggi su Ildenaro.it

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Mi sono permessa di segnalare che il concetto di difesa in Europa è un concetto un tantino più ampio della, credo che lanon siaper parlare di quello che stiamo facendo. Il concetto di sicurezza e di difesa oggi riguarda tantissimi domini, la vita quotidiana dei cittadini e non semplicemente di essere dotato di armi che sicuramente è un tema, ma c’è il tema delle materie prime, della cybersicurezza, delle infrastrutture. Forse stiamo dando deiche per i cittadini non sonossimi e bisognare quello che stiamo facendo”. Così il premier Giorgia, al termine del Consiglio europeo straordinario sulla difesa, a Bruxelles.xf4/sat/mca2L'articolo Ue,non, ci” proviene da Ildenaro.