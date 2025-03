Europa League Viktoria Plzen-Lazio 1-2 | gol di Isaksen nel recupero

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – Una vittoria incredibile, sofferta, ma cercata dallanel finale, per 2-1 contro il, nonostante in nove uomini per le due espulsioni di Rovella e Gigot. Fondamentale la rete dial 98? per una vittoria stoica ne primo round degli ottavi di finale di. Serve a poco ai cechi il pareggio di Durosinmi al gol di Romagnoli e la doppia superiorità numerica. Baroni sceglie dal 1? Pedro e Noslin al fianco dicon Dia unica punta. In difesa si rivede Romagnoli, confermato Gigot al suo fianco con Provedel in porta. Koubek opta per Vydra e Sulc alle spalle di Durosinmi, unica punta. Parte bene il-che all’11 trova il vantaggio con Sulc che in girata batte un incolpevole Provedel, ma la rete dopo un lungo check del Var e la revisione del direttore di gara, viene annullata per la posizione irregolare di Dweh.