Biccy.it - Pierdavide Carone su Stefano De Martino: “L’ho sentito, cosa pensa di Ora O Mai Più”

Leggi su Biccy.it

Dehanno partecipato alla stessa edizione di Amici di Maria De Filippi, considerata la più prolifica in termini di talenti emersi dal programma. Dalla stessa ne sono usciti Emma Marrone, Enrico Nigiotti, Loredana Errore ed Elena D’Amario. Un vero successo.Dopo Amici, le strade diDenon si sono più incrociate.ha ottenuto un successo immediato, che però è andato affievolendosi nel tempo, mentre Deha avuto una carriera in continua ascesa. Dopo anni in cui è stato spesso associato a Emma Marrone e successivamente a Belén Rodríguez, ha finalmente trovato la sua strada, diventando oggi uno dei conduttori di punta di Rai1.suDe: “di Ora O Mai Più”I due in tutti questi anni non hanno mantenuto un rapporto costante, ma si sono risentiti di recente a per la partecipazione dia Ora O Mai Più.