Superguidatv.it - Grande Fratello, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 6 marzo 2025, trentasettesima puntata

Leggi su Superguidatv.it

Si è conclusa da poco ladel, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nelladel GF andata in onda giovedì 6con le ultime.Il racconto della diretta della 37adeldi giovedì 6Ladeldi giovedì 6è iniziata con il confronto in studio tra Alfonso e Lorenzo. L’ex concorrente di Temptation Island ha invitato Lorenzo a non coinvolgere la fidanzata Chiara nelle sue dinamiche di gioco all’interno della casa. Peccato che Alfonso sia inconsapevole che a volerlo sia proprio Chiara che, proprio grazie alle dinamiche del triangolo con Shaila e Lorenzo, può contare sui voti della loro fanbase che da settimane la salvano al televoto.