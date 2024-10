Malagrotta assegnati i lavori di bonifica

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ottobre 2024 – “L’aggiudicazione della gara per ladella discarica diè una notizia straordinaria non solo per i Municipi XI e XII e tutto il quadrante Ovest di Roma ma lo è per l’intera città”. Lo dichiara l’assessora capitolina all’Agricoltura, Ambiente, Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi. “L’importante lavoro del generale Giuseppe Vadalà, Commissario Unico per le Bonifiche, – prosegue – consentirà di sanare una ferita ancora in parte aperta e che rimanda ad una stagione finalmente superata. Una stagione in cui i rifiuti venivano interrati e trattati come scarto senza alcuna prospettiva di valorizzazione, sostenibilità ambientale e senza alcuna attenzione alla salute dei cittadini. Questa amministrazione ha voltato definitivamente pagina sulla gestione del trattamento dei rifiuti con un piano strutturato che guarda al breve, medio e lungo termine.