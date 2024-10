L'ufficio postale di Atessa si prepara ad accogliere i servizi della pubblica amministrazione (Di sabato 12 ottobre 2024) Prosegue il Progetto Polis in provincia di Chieti. L’iniziativa di Poste Italiane, ideata per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti, ha preso il via in questi giorni nell’ufficio postale di Atessa, dove sono partiti Chietitoday.it - L'ufficio postale di Atessa si prepara ad accogliere i servizi della pubblica amministrazione Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Prosegue il Progetto Polis in provincia di Chieti. L’iniziativa di Poste Italiane, ideata per rendere semplice e veloce l’accesso ainei comuni con meno di 15mila abitanti, ha preso il via in questi giorni nell’di, dove sono partiti

