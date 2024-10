LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA: Luna Rossa conquista il trofeo! Le ragazze italiane demoliscono le inglesi! (Di sabato 12 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire la Finale tra Luna Rossa e Athena in tv/streaming 15:57 Si chiude qui questa emozionante DIRETTA LIVE della finale di America’s Cup femminile 2024. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 15:56 Esplode la festa a Barcellona. Euforia alle stelle sul gommone appoggio, dove ci sono ancora i ragazzi della Youth. 15:56 Giulia Conti, Margherita Porro, Giulia Fava e Maria Giubilei: siete nella storia della vela italiana! 15:55 Fantastiche, fantastiche le azzurre! Luna Rossa porta a casa la doppietta Youth e Women’s America’s Cup! Il futuro della vela italiana è in ottime mani. Luna Rossa VINCE L’America’s CUP femminile!!! E’ STORIA! 15:51 CI SIAMO! CI SIAMO! NON CI PRENDONO PIU’! 15:50 Ultimo lato di poppa in corso. Si decide tutto qui. Oasport.it - LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA: Luna Rossa conquista il trofeo! Le ragazze italiane demoliscono le inglesi! Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire la Finale trae Athena in tv/streaming 15:57 Si chiude qui questa emozionantedella finale diCup. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 15:56 Esplode la festa a Barcellona. Euforia alle stelle sul gommone appoggio, dove ci sono ancora i ragazzi della Youth. 15:56 Giulia Conti, Margherita Porro, Giulia Fava e Maria Giubilei: siete nella storia della vela italiana! 15:55 Fantastiche, fantastiche le azzurre!porta a casa la doppietta Youth e Women’sCup! Il futuro della vela italiana è in ottime mani.VINCE L’CUP!!! E’ STORIA! 15:51 CI SIAMO! CI SIAMO! NON CI PRENDONO PIU’! 15:50 Ultimo lato di poppa in corso. Si decide tutto qui.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Giro di Lombardia 2024 in DIRETTA : Pogacar fa il vuoto sulla Colma di Sormano - tre inseguitori a oltre un minuto - 15. 11. Circa 25” di vantaggio sul gruppo. 11. 50 Si muove anche Antonio Tiberi! 11. 00: Andiamo a ricapitolare chi sono i 21 in fuga. 30 Parte in contropiede Xandro Meurisse (Alpecin-Deceuninck). La prossima fra una decina di chilometri, la Sella di Osigo, che farà da antipasto alla Madonna del Ghisallo. (Oasport.it)

LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA : Ineos prova a rispondere a New Zealand - Condizioni ora di marginal foil, con poco più di 8 nodi medi che alimentano il campo di regata. 13:52 Neozelandesi che invece proverà a conquistare la Vecchia Brocca per la terza volta consecutiva, impresa mai riuscita ad alcuna imbarcazione. 15:10 Secondo gli inglesi è molto complicato navigare in queste condizioni di vento tricky, con continui cambi di pressione e direzione delle raffiche. (Oasport.it)

LIVE Giro di Lombardia 2024 in DIRETTA : Pogacar attacca e lascia tutti sul posto! - 12 Finita la discesa, ora si marcia verso la Colma di Sormano. 13. 15,46 Nel gruppo all’inseguimento di questo terzetto ci sono Sivakov, Gaudu, Ciccone, Adrià e Storer. 33 Finisce il lavoro di Adam Yates che evidentemente non era in grande condizione e non ha fatto la differenza. 03: Alla fine il ritardo del gruppo torna sopra i due minuti. (Oasport.it)