La Cina muove la sua portaerei: alta tensione con Usa e Giappone (Di sabato 12 ottobre 2024) La portaerei cinese Liaoning è stata avvistata nelle acque a sud-est delle Filippine quasi in concomitanza con le esercitazioni militari congiunte previste da Stati Uniti e Manila nella medesima area marittima Ilgiornale.it - La Cina muove la sua portaerei: alta tensione con Usa e Giappone Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Lacinese Liaoning è stata avvistata nelle acque a sud-est delle Filippine quasi in concomitanza con le esercitazioni militari congiunte previste da Stati Uniti e Manila nella medesima area marittima

