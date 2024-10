In auto con 200 dosi di cocaina nelle bottigliette di plastica: inseguimento a arresto in Brianza (Di sabato 12 ottobre 2024) La pattuglia dei carabinieri incrociata lungo il cammino, la fuga all'alt e l'inseguimento con l'auto finita fuori strada dopo chilometri di folle corsa. E la scoperta: 200 dosi di cocaina per 140 grammi nascoste dentro delle bottigliette di plastica.Un uomo, un cittadino marocchino residente Monzatoday.it - In auto con 200 dosi di cocaina nelle bottigliette di plastica: inseguimento a arresto in Brianza Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) La pattuglia dei carabinieri incrociata lungo il cammino, la fuga all'alt e l'con l'finita fuori strada dopo chilometri di folle corsa. E la scoperta: 200diper 140 grammi nascoste dentro delledi.Un uomo, un cittadino marocchino residente

