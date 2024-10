Il Cric alla 34esima edizione del Salon de la Revue a Parigi: rappresentata anche Firenze (Di sabato 12 ottobre 2024) Firenze, 12 ottobre 2024 - Il Coordinamento delle riviste italiane di cultura, presieduto da Valdo Spini, partecipa alla 34/a edizione del Salon de la Revue a Parigi, in corso nella capitale francese fino a domani. Nel banco italiano sono presenti 23 riviste e un bel po' di Firenze, visto che ci sono anche i Quaderni della Fondazione Rosselli: la delegazione italiana è guidata dalla vicepresidnete Maria Panetta, direttore di Diacritica. “Il Coordinamento delle riviste italiane – ha sottolineato Spini che è anche presidente della Fondazione Rosselli di Firenze – promuove la presenza della nostra nazione a questo importante appuntamento”. Lanazione.it - Il Cric alla 34esima edizione del Salon de la Revue a Parigi: rappresentata anche Firenze Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 12 ottobre 2024), 12 ottobre 2024 - Il Coordinamento delle riviste italiane di cultura, presieduto da Valdo Spini, partecipa34/adelde la, in corso nella capitale francese fino a domani. Nel banco italiano sono presenti 23 riviste e un bel po' di, visto che ci sonoi Quaderni della Fondazione Rosselli: la delegazione italiana è guidata dvicepresidnete Maria Panetta, direttore di Diacritica. “Il Coordinamento delle riviste italiane – ha sottolineato Spini che èpresidente della Fondazione Rosselli di– promuove la presenza della nostra nazione a questo importante appuntamento”.

