Gruppi che non accettano chi non si fa ricattare | conto spiati l' accusa di Meloni

Lo scandalo dei conti bancari spiati che ha visto protagonista un funzionario di una filiale barese di Banca Intesa Sanpaolo sta assumendo sempre di più dei connotati sinistri. Che un anonimo dipendente, tal Vincenzo Coviello, possa controllare i movimenti bancari di alte personalità dello Stato - come presidenti del Consiglio e ministri - è quanto meno è gravissimo. Come ha spiegato lo stesso Guido Crosetto - anche lui nella lista dello spione insieme a sua moglie -, significa "conoscere la scuola dei figli, dove la moglie fa la piega, dove la famiglia fa la spesa. Significa conoscere la sfera intima e privata di ognuno". Anche il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta sul caso Coviello. "In questa Nazione - ha spiegato in un'intervista rilasciata al Tg5 - ci sono probabilmente Gruppi di pressione.

