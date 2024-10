Firenze, va in scena 'Buon divertimento, Amadè'. Concerto spettacolo su Mozart (Di sabato 12 ottobre 2024) Firenze, 12 ottobre 2024 - Un delizioso Concerto-spettacolo dedicato alle lettere del giovane Mozart, missive intrise di turbamento adolescenziale, presentate insieme a musiche del genio di Salisburgo, tra cui una rarità. “Buon divertimento, Amadé” è la mise-en-scène che il festival Suoni Riflessi presenta domenica 13 ottobre alla Sala Vanni di Firenze. Sul palco (ore 18) saliranno l’attore Davide Dolores, il pianista Alessandro Lunghi e l’Ensemble Suoni Riflessi diretto da Mario Ancillotti. In programma la “Fantasia per pianoforte in re minore”, magnifica pagina dell’arte compositiva e soprattutto improvvisativa di Mozart. A seguire la “Pantomima K 446” composta da Mozart per una festa in cui si vestì da Arlecchino e di cui ci sono rimasti solo stralci. Lanazione.it - Firenze, va in scena 'Buon divertimento, Amadè'. Concerto spettacolo su Mozart Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 12 ottobre 2024), 12 ottobre 2024 - Un deliziosodedicato alle lettere del giovane, missive intrise di turbamento adolescenziale, presentate insieme a musiche del genio di Salisburgo, tra cui una rarità. “, Amadé” è la mise-en-scène che il festival Suoni Riflessi presenta domenica 13 ottobre alla Sala Vanni di. Sul palco (ore 18) saliranno l’attore Davide Dolores, il pianista Alessandro Lunghi e l’Ensemble Suoni Riflessi diretto da Mario Ancillotti. In programma la “Fantasia per pianoforte in re minore”, magnifica pagina dell’arte compositiva e soprattutto improvvisativa di. A seguire la “Pantomima K 446” composta daper una festa in cui si vestì da Arlecchino e di cui ci sono rimasti solo stralci.

