Da Neet a occupati, un progetto per 90 giovani italiani e di altri 4 Paesi (Di sabato 12 ottobre 2024) Da Neet a occupati: al via Back to Your Future, un progetto indirizzato a contrastare il disagio socio-educativo di 90 giovani dai 18 ai 35 anni provenienti da Italia, Spagna e Portogallo, Slovenia e Croazia. Una iniziativa internazionale promossa dal Gruppo Tesya e dal Centro Italiano per l'Apprendimento Permanente e dedicata ai giovani ai margini

VIDEO | Oltre 20mila giovani disoccupati in città - per "risvegliare" 40 "neet" il Comune lancia il progetto "Teenace" - Tra loro si nascondono anche i cosiddetti “neet” cioè quei ragazzi che non. A Pescara ci sono 19mila 945 giovani tra i 18 e i 35 anni disoccupati pari a circa il 39 per cento (38,9) con quelli tra i 15 e i 29 anni che rappresentano il 14,1 per cento del totale. . Giovani per la gran parte diplomati. (Ilpescara.it)